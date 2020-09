Sonego e Gomez, ecuadoriano al primo tabellone principale Slam in carriera e figlio di Andrés, vincitore proprio al Roland Garros 30 anni fa in finale contro Andre Agassi, sono protagonisti di quattro match in uno: il primo è dominato dall'equilibrio, rotto solo al tie-break quando l'italiano spreca un vantaggio di 5-0 e si fa rimontare. Il secondo è contraddistinto dalle palle corte di Lorenzo che mettono a dura prova il tennis abitudinario del suo avversario e regalano la rimonta all'azzurro: 2 set a 1. Il terzo è segnato da un altro passaggio a vuoto del n° 46 del mondo al tie-break del quarto parziale chiuso dal sudamericano 7-4. Infine l'ultimo scorcio di match se lo prende Sonego che piazza un break chirurgico nell'ottavo game, allo scoccare della quarta ora di gioco, e dopo aver trasformato il primo match point a disposizione festeggia il primo successo al Bois de Boulogne, esattamente un anno dopo l'ultima vittoria Slam agli US Open contro Grannollers.