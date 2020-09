Ci ha preso gusto Lorenzo! Dopo la prima gioia sulla terra rossa parigina contro il figlio d'arte Emilio Gomez , Sonego neutralizza la minaccia kazaka Aleksandr Bublik con una vittoria che ha il sapore di sentenza: 7-6(8) 6-1 7-5. Il 25enne di Torino accede così per la prima volta in carriera al terzo turno di uno Slam : sfiderà la testa di serie n° 27 del tabellone parigino, Taylor Fritz, che lo ha battuto due anni fa Wimbledon in quattro set.

La solidità dell'azzurro contro l'incostanza del talento kazako: si può riassumere così il match sul campo 10 che si decide già nel primo set. Dopo aver annullato tre set point, Sonego concretizza la sua sesta occasione di portarsi avanti nel tie-break. 1-0 e black-out Bublik. Il numero 49 del ranking Atp perde la sua arma principale, il Serve and Volley, e si affida ad un numero spropositato di palle corte, la maggior parte delle quali finiscono in rete. Ne approfitta l'italiano che in venti minuti firma il 2-0 e si spinge fino al 5-3 nel terzo parziale. Qualche errore di troppo e un match point sprecato rimandano solo di qualche game la vittoria che arriva sull'ennesimo break. In attesa del tramonto del day 4 e del day 5, l'Italia piazza la sua prima pedina al terzo turno.