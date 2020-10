Una giornata no di Matteo Berrettini? La classica partita in cui ti-riesce-tutto di Daniel Altmaier? Ai posteri l'ardua sentenza. Intanto, purtroppo, dobbiamo registrare la clamorosa eliminazione del n° 1 italiano al terzo turno del Roland Garros. Sul Philippe Chatrier il qualificato n° 186 del mondo lo liquida agevolmente in tre set , 6-2 7-6(5) 6-4, e accede agli ottavi dove incrocerà il vincente del derby spagnolo tra Bautista Agut e Carreno Busta. Quanti rimpianti! L'Italia si accontenta di tre pedine nella seconda settimana: Lorenzo Sonego , Jannik Sinner e Martina Trevisan . Comunque tanta, tantissima roba.

Berrettini parte male: la testa di serie n° 7 del tabellone parigino è impreciso, poco mobile e molto, molto falloso: a fine partita saranno 42 gli errori non forzati a discapito dei 21 del suo avversario. Un break già nel secondo game e un'opportunità non sfruttata di controbreak nel quinto sono una pietra tombale nel primo parziale che finisce 6-2. Matteo reagisce e strappa subito il servizio ad inizio secondo set e ha pure la chance di portarsi sul 5-2: il tedesco, però, si difende bene e ottiene tantissimi punti sulla seconda (78%). L'azzurro si fa raggiungere sul 5-5. Nel decimo game Altmaier si guadagna due palle break proprio sul turno di servizio decisivo di Berrettini: sulla prima il romano trova un bel dritto in accelerazione all'incrocio delle linee ma gli viene chiamato erroneamente fuori dal giudice di linea. Si ripete il punto. La prima palla break viene comunque annullata con la battuta, la seconda, però, va a segno su un attacco a rete sciagurato. Si va al tiebreak dove dominano gli errori dell'allievo di Vincenzo Santopadre. 7-5 e due set a zero.