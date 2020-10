Chi si aspettava una battaglia equilibrata sarà rimasto deluso: la sfida tra Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev è durata appena un set, poi non c'è stata storia. Merito del greco, oggi nella sua versione più scintillante, e demerito del russo, spompato e senza idee fin troppo presto. Tsitsi vince per 7-5 6-2 6-3 in meno di due ore ed accede per la prima volta alle semifinali del Roland Garros, dove sfiderà il vincente di Djokovic-Carreno Busta.

I due si erano affrontati appena dieci giorni fa in quel di Amburgo: era la finale e aveva vinto Rublev al terzo. Di certo Tsitsipas ha fatto tesoro di quella partita, preparandosi al meglio per un incontro che non era certo banale. Perchè se il russo parte forte è il numero 6 del mondo a giocare meglio i punti decisivi fin che l'incontro è in bilico. La rimonta dal 4-5 al 7-5 con cui il greco strappa in volata in primo set è già la pietra tombale sul match. Rublev esce dalla sfida mentalmente - e forse anche fisicamente, lui che prima del via aveva giocato 2 ore e mezza in più del rivale.

Tsitispas, invece, gioca da grande, senza abbassare mai l'intensità e limitando i regali (17 i suoi gratuiti a fine match, più che doppiati dai 35 vincenti). Il figlio di Apostholos fa impazzire l'avversario con la varietà di soluzioni in faretra - volée, back, ma anche fucilate da fondo - in una giornata in cui pare riuscirgli tutto. Non c'è storia, insomma, nel terzo match di questo Day 11 sul Philippe-Chatrier. Tsitsi infila la sua seconda semifinale slam dopo quella agli Australian Open 2019. Non ci fu storia con Rafa Nadal, stavolta potrebbe trovare un ostacolo dello stesso livello di allora. Giocare così potrebbe essere già un ottimo punto di partenza per avere delle chance.

