Si sono chiusi quasi in contemporanea i due torni ATP 500 della settimana, Vienna e Basilea. A trionfare in Austria l’ex n°1 del mondo Daniil Medvedev con una bella rimonta sul canadese Denis Shapovalov; il successo in Svizzera invece è andato allo scatenato Felix Auger-Aliassime che ha centrato il terzo titolo consecutivo e blindato ulteriormente la sua ormai quasi certa presenza alle Nitto ATP Finals di Torino.

Medvedev, 15° titolo in carriera

A Vienna Daniil Medvedev supera Denis Shapovalov con una bella rimonta: 4-6 6-3 6-2 il punteggio finale che vale al russo il 15° titolo della carriera, il secondo dell’anno dopo quello conquistato in estate a Los Cabos e in generale il più importante dal successo allo US Open 2021. Il russo ha girato questa sua parte finale di stagione dimostrando anche oggi di aver ritrovato davvero alti livelli di tennis; quest’oggi fondamentali per battere il miglior Shapovalov del 2022. Il canadese ha infatti messo in scena una partita di altissima qualità, ma è stato ripreso, alla fine, da un giocatore semplicemente più solido. E quindi più forte. Per Shapovalov arriva così la quinta sconfitta consecutiva in carriera nelle finali ATP: dopo aver vinto la prima nel 2019 a Stoccolma, ha perso tutte le altre comprese le due nel 2022 qualche settimana fa a Seoul e oggi con Medvedev.

Auger-Aliassime scatenato: 3° titolo consecutivo

Felix Auger-Aliassime ha invece superato in maniera più netta la resistenza di Holger Rune: 6-3 7-5 il punteggio con cui si è imposto il tennista canadese trovando così a Basilea il clamoroso terzo titolo consecutivo dopo i successi nei 250 di Firenze e Anversa. Auger-Aliassime si è così preso di prepotenza una qualificazione alle Nitto ATP Finals di Torino ormai praticamente certa: Fritz o Hurkacz dovrebbero vincere a Bercy, ma anche Rublev dovrebbe fare punti avendo il canadese con questo successo superato anche lui nella Race. Auger-Aliassime diventa anche il 5° tennista in attività ad aver vinto 3 titoli consecutivi dopo Nadal, Djokovic, Murray, Ruud: una buona compagnia. Occhio alla solidità del nordamericano: FAA ha infatti vinto a Basilea senza perdere il servizio e più in generale non ha perso la battuta negli ultimi 7 match disputati. Per Rune in ogni caso un finale di stagione da assoluto protagonista: la finale persa a Sofia con Huesler, quella vinta a Stoccolma con Tsitsipas e la finale in un ATP 500 come Basilea. Alle Next-gen di Milano insieme a Musetti parte almeno due gradini avanti rispetto a tutti gli altri.

