Emma Raducanu continua a stupire il mondo del tennis. Sono passate poche settimane dall’incredibile suo trionfo agli US Open 2021, ma la britannica ha sorpreso ancora una volta, comunicando la separazione dal suo allenatore Andrew Richardson, che aveva seguito la neo 22 del mondo prima di Wimbledon, portandola poi in questi mesi a compiere la Sono passate poche settimane dall’incredibile suo trionfo agli US Open 2021, ma la britannica ha sorpreso ancora una volta,, che aveva seguito la neo 22 del mondo prima di Wimbledon, portandola poi in questi mesi a compiere la straordinaria impresa di New York

Come riportato da Ubitennis, Raducanu ha deciso di cambiare allenatore e di scegliere qualcuno con una maggior esperienza nel circuito rispetto a Richardson:

Ho bisogno di qualcuno che abbia avuto quell’esperienza professionale nel circuito, che ci sia passato e abbia visto giocatori nella mia situazione per molti anni. Mi sento come se avessi davvero bisogno di qualcuno che possa davvero guidarmi lungo la strada perché tutto per me è ancora nuovo.

La diciottenne britannica ritorna su questi ultimi mesi:“Dopo Wimbledon, ero classificata intorno al duecentesimo posto nella classifica mondiale e all’epoca pensavo che Andrew sarebbe stato un grande allenatore con cui lavorare e sono andata negli Stati Uniti. Non ho mai nemmeno sognato di vincere lo US Open e di fare il percorso che ho fatto. Ora sono la 22esima al mondo, che è una cosa folle per me”.

Si cominciano ad ipotizzare alcune collaborazioni per Raducanu con altri allenatori ed il nome più gettonato è quello di Darren Cahill, che si è appena diviso da Simona Halep dopo sei anni: “Non ho nessuno in mente. Non penso che i tornei di quest’anno siano il momento migliore per provare un nuovo allenatore. Quindi nel corso della pre-season, quando avrò finito con i tornei, mi occuperò della questione allenatore. Sento che in questa fase della mia carriera ho davvero bisogno di qualcuno che abbia avuto quell’esperienza WTA ad alti livelli. Sto cercando qualcuno che sia stato a quel livello e sappia cosa ci vuole. Soprattutto in questo momento, perché sono così nuova in questo”.

