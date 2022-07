La stagione di Jannik Sinner proseguirà sulla terra rossa non di Amburgo, ma di Umago. Il tennista altoatesino, infatti, ha deciso di ritirarsi dal torneo tedesco per un problema alla caviglia e rientrerà in Croazia tra una decina di giorni. Una settimana di riposo per l’azzurro, reduce anche dai quarti di finale di Wimbledon, i suoi primi sull’erba londinese.

Un problema alla caviglia che Sinner si è procurato proprio nel match dei quarti contro Novak Djokovic, probabilmente quando l’altoatesino era caduto malamente nei pressi della rete sul finale del quarto set.

Queste le parole di Sinner: “Dopo aver discusso con il mio team, abbiamo preso la decisione di non giocare Amburgo. Mi sono girato leggermente la caviglia quando sono caduto nel quarto di finale contro Djokovic a Wimbledon e come precauzione abbiamo deciso che è meglio prendersi un po’ più di tempo prima del mio prossimo torneo a Umago. Non vedevo l’ora di giocare ad Amburgo che è una città e un torneo che mi piace moltissimo”.

Dopo Umago per Sinner comincerà la stagione sul cemento americano e l’obiettivo è quello di essere protagonista nei Masters 1000 di Cincinnati e Montreal e poi soprattutto agli US Open. Importante conquistare tanti punti per continuare a coltivare il sogno di tornare alle ATP Finals di Torino.

