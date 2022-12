Dopo un 2022 di alti e bassi, complici anche i tanti infortuni, è arrivato il momento di tirare le somme per il tennista italiano Jannik Sinner. L’altoatesino classe 2001 ha rilasciato un’intervista al podcast dell’ATP, trattando vari temi molto interessanti.

“È stata una stagione dura per me, ho avuto piccoli problemi in tanti tornei – ha affermato Sinner -. Ma da un altro punto di vista ho giocato molte partite, ho ottenuto risultati più continui con tanti ottavi e tanti quarti di finale. E’ stato un anno sfortunato, ma per molti aspetti posso essere fiero di quello che ho fatto”.

Jannik Sinner fermo durante un MTO: un leitmotif fin qui dei primi mesi della stagione 2022 Credit Foto Getty Images

Il fuoriclasse italiano ha poi parlato del cambio allenatore (a febbraio l’azzurro è passato da Riccardo Piatti a Simone Vagnozzi con l’aggiunta successiva di Darren Cahill da Wimbledon in poi): “Con Vagnozzi sta andando molto bene. Lavoriamo tanto dal punto di vista fisico e ora inizierà la fase per noi più importante, la preparazione invernale. In queste settimane avremo modo di lavorare tanto. Sono convinto che il mio fisico sarà più forte. Anche dal punto di vista tecnico, avremo l’occasione di mettere a punto e automatizzare sempre di più le novità su cui abbiamo lavorato quest’anno”.

Sinner ha concluso delineando l’obiettivo principale per la prossima stagione: “Punto a Torino, voglio tornare a giocare le Nitto ATP Finals. So che ce la posso fare, ma sarà decisivo non saltare match e tornei importanti come sono stato costretto a fare quest’anno”.

