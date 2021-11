Ivan Ljubicic tra presente e futuro. L'ex n° 3 del mondo, impegnato in questi giorni come commentatore alle Atp Finals di Torino, ha parlato delle condizioni e dei tempi di recupero di Roger Federer (di cui è coach) dopo l'operazione al ginocchio di quest'estate:

"Dobbiamo aspettare. Roger lo rivedremo il prossimo anno. Non credo che questo accadrà per gli Australian Open. Neanche io so ancora quando di preciso, è in fase di riabilitazione: sta recuperando piano piano, non ha fretta. Ha 40 anni quindi un passo sbagliato in questo momento potrebbe essere quasi la fine, Sta molto attento. Non abbiamo una data, ma il prossimo anno sicuramente”.

Sul favorito alle Atp Finals

“È sempre Djokovic. Possiamo dire che a Bercy ha cancellato il trauma di New York. Novak è un giocatore di ribattuta che si adatta all’avversario meglio di chiunque altro, forse è il migliore di tutti i tempi”.

Sul futuro del tennis

"Sinner non è più una prospettiva futura, è il presente. È un giocatore che farà una parte di storia per i prossimi 10-15 anni. Musetti deve riconfermarsi, non possiamo metterli ancora nello stesso discorso perché Jannik è molto più avanti. E poi c’è anche un ragazzo spagnolo molto interessante, Alcaraz… insomma il tennis non deve preoccuparsi per il futuro”.

