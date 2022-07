Matteo Berrettini, costretto a rinunciare al sogno di calcare i prati di Wimbledon a causa della La delusione e l’amarezza sono state messe definitivamente alle spalle., costretto a rinunciare al sogno di calcare ia causa della positività al Covid , ha dovuto affrontare l’ennesimo momento particolare del suo 2022, riferendoci ai problemi alla mano destra e all’operazione che per tanto tempo l’hanno tenuto lontano dai campi.

Con un post su Instagram, Matteo ha annunciato ai suoi followers a agli appassionati la ripresa degli allenamenti, essendosi negativizzato. Una dolce notizia dopo quanto accaduto, ricordando anche i successi prima dei Championships a Stoccarda e al Queen’s.

Ad

Berrettini trionfa a Stoccarda: rivivi la finale con Murray in 90"

ATP, Queen's Berrettini campione: gli highlights della finale con Krajinovic 19/06/2022 A 16:47

Sono in forma, sano e di nuovo ad allenarmi. Grazie a tutti per i bei messaggi della scorsa settimana. Significa molto per me“, le parole del romano. E ora dove vedremo l’Azzurro? Stando alle iscrizioni che lo riguardano nel circuito ATP, il torneo in cui dovrebbe riprendere a giocare l’azzurro è quello di Gstaad (Svizzera), in programma dal 18 al 24 luglio prossimi. Un evento nel quale il nostro portacolori sarebbe la testa di serie numero 2 alle spalle dello specialista Casper Ruud, campione in carica.

Tennis, Matteo Berrettini programma il suo ritorno: a Gstaad prevista la sua partecipazione

Evento che Matteo conosce anche molto bene, pensando al successo del 2018, il primo titolo della carriera nel circuito maggiore. Di seguito il post su Instagram di Berrettini:

ATP, Queen's Berrettini: "Vincere dopo l'operazione è incredibile, troppe emozioni" 19/06/2022 A 14:54