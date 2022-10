La nuova stagione tennistica comincerà con la United Cup. Si tratta di una nuova competizione, che andrà a sostituire l’ATP Cup e che vede una collaborazione tra ATP e WTA. E’ un torneo con squadre miste provenienti da 18 nazioni diverse, che si sfideranno tra loro dal 29 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 tra Brisbane, Perth e Sydney. In palio c’è un maxi montepremi di 15 milioni di dollari ed inoltre ogni giocatore può conquistare fino ad un massimo di 500 punti per il proprio ranking mondiale. La formula prevede che le diciotto squadre saranno divise in sei gironi da tre, con ogni città che ospiterà due gruppi. Si creano dunque tre mini-tornei per ogni città, con una successiva Final Four a Sydney che vedrà coinvolte le tre squadre che vinceranno i vari mini-tornei e poi la miglior seconda.

Ci sarà anche una novità nelle sfide tra ogni nazione rispetto alla vecchia Hopman Cup. Infatti si svolgeranno due partite di singolare maschile e due femminili, con in chiusura un doppio misto, che potrebbe anche perdere un po’ di significato visto che spesso si giocherà a risultato ormai segnato. La competizione è a 18 squadre, che verranno selezionate con i seguenti criteri: le prime 6 in base al miglior giocatore nel ranking ATP, con le altre sei con lo stesso motivo al femminile. Le ultime sei squadre verranno selezionate in base al ranking combinato tra miglior uomo e miglior donna.

SQUADRE QUALIFICATE PER UNITED CUP 2023 (in base al ranking attuale)

Tramite il ranking ATP: Spagna, Norvegia, Grecia, Germania, Serbia, Canada

Tramite il ranking WTA: Polonia, Tunisia, Stati Uniti, Francia, Romania, Svizzera

Tramite il ranking combinato: Italia (38), Australia (54), Croazia (55), Kazakhstan (60), Svizzera (75), Giappone (80), Belgio (83), Gran Bretagna (89), Repubblica Ceca (94), Cina (121)

Sono escluse dalla competizione Russia e Bielorussia.

