La vittoria di Lorenzo Musetti in quel di Amburgoha gasato anche Adriano Panatta, che ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport. "Musetti gioca davvero bene. Ha una grande mano. Dopo aver perso il secondo set rischiava la sconfitta, invece ha dimostrato carattere. Ha più soluzioni perché ha mano e talento. Durante il match riesce a fare delle cose che normalmente non si vedono. È un giocatore diverso dagli altri".

Lorenzo Musetti celebra il trionfo all'ATP 500 di Amburgo 2022 Credit Foto Getty Images

Coppa Davis? Secondo me abbiamo la squadra più forte in assoluto in questo momento

Una piccola critica ad Alcaraz

"Quando ha di fronte un top player dà il meglio ed è veramente fortissimo, quando invece si ritrova a combattere contro qualcuno che sulla carta non è classificato come lui sembra quasi che si offenda. Non è una cosa da poter fare, certamente non ora. Anche perché come abbiamo visto se ne pagano le conseguenze".

Cosa deve migliorare Musetti per la top10?

"Un po’ in tutto. Tecnicamente partirei dal servizio, lui usa molto quello in kick che va bene, per carità, ma è quasi tra una prima e seconda palla. Ogni tanto è meglio proporre altro. Sulla terra il kick va bene, ma sui campi veloci servono 15-20 ace a partita per competere con i top10. In più deve migliorare anche a livello fisico, così come Sinner".

Berrettini, Sinner e Musetti

"Matteo è il classico giocatore servizio e dritto, sembra quasi un australiano dei vecchi tempi. Jannik gioca molto bene da fondo campo in dritto e rovescio, un giocatore di spinta, più forte tiri e più forte tira lui. Lorenzo è un po’ più estroso, sa fare più cose, ma forse anche per questo rischia di avere più difficoltà degli altri due".

Obiettivo Coppa Davis

"Secondo me abbiamo la squadra più forte in assoluto in questo momento. Forse ci resta solo qualche problema nel doppio. Però a me questa nuova formula della Coppa Davis non piace proprio, è un’altra cosa rispetto al passato, è solo business. Tra l’altro si gioca due su tre e non tre su cinque, cambia tutto. Poi non puoi far disputare in un torneo di questo livello due singolari e un doppio tutti insieme. Si dice l’abbiano fatto anche per renderla più attraente. Allora facessero un reality…"

