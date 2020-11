Alcune cose da dire ci sono sul vertice del ranking ATP . Il serbo Novak Djokovic comanda con 11.830 punti, a precedere lo spagnolo Rafael Nadal (9.850 punti) e l’austriaco Dominic Thiem (9.125 punti). Nole, coi quarti di finale conquistati a Vienna, ha la quasi assoluta certezza di essere n.1 del mondo fino al termine del 2020. Soltanto una poco probabile partecipazione di Nadal al torneo di Sofia (con profitto) potrebbe cambiare le cose. Il balcanico, pertanto, guarda direttamente alle Finals di Londra, mentre il maiorchino cercherà il successo a Parigi-Bercy. A completare il quadro della top-10 troviamo lo svizzero Roger Federer (6.630 punti), che ritroveremo in Australia nel 2021, il russo Daniil Medvedev (5.980 punti), che ha scavalcato il greco Stefanos Tsitsipas (5.925 punti), il tedesco Alexander Zverev (5.015 punti), l’altro russo Andrey Rublev (3.839 punti), in grandissima forma e vincitore del torneo di Vienna, l’argentino Diego Schwartzman (3.285), e il nostro Matteo Berrettini (3.075), che sarà al via del 1000 di Parigi-Bercy con ancora una piccolissima speranza di partecipare al Master. L’azzurro dovrebbe centrare la finale nel torneo citato.

Sono sempre otto gli italiani presenti nella top-100. Berrettini comanda questa graduatoria (n.10) a precedere Fabio Fognini (n.16), che non vedremo più in quest’annata per via della positività al Covid-19 e del recupero fisico post intervento a entrambe le caviglie. A seguire Lorenzo Sonego (n.32), al suo best ranking grazie alla strepitosa finale raggiunta a Vienna, Jannik Sinner (n.44), ormai vicino alla top-40. L’altoatesino, costretto al ritiro nel secondo turno a Vienna (vescica a un piede), guarda all’ATP di Sofia della prossima settimana come un obiettivo per continuare la propria scalata. Stefano Travaglia (n.74), Marco Cecchinato (n.79), Salvatore Caruso (n.81) e Gianluca Mager (n.98) sono gli altri tennisti presenti in questa particolare graduatoria.