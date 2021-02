Domenica si sono conclusi gli Australian Open 2021 che hanno confermato al primo posto del ranking ATP Novak Djokovic che, con il trionfo nel primo Slam della stagione , resta saldamente in vetta. Alle sue spalle c’è lo spagnolo Rafael Nadal. Unica novità di rilievo è il terzo posto del russo Daniil Medvedev che ha raggiunto la finale a Melbourne e nella graduatoria mondiale ha scavalcato l’austriaco Dominik Thiem.

Nessun’altra novità nella top10 chiusa dal nostro Matteo Berrettini che è di conseguenza il migliore degli azzurri. Fabio Fognini , che si è fermato agli ottavi di finale, scala di una posizione attestandosi al 18° posto. Jannik Sinner si conferma il terzo tennista italiano nel ranking (34°). Lorenzo Sonego , nonostante l’eliminazione al secondo turno, non perde troppo terreno scalando dal numero 35 all’attuale numero 36.

L’unico italiano a guadagnare posizioni tra gli azzurri nella top-100 è Salvatore Caruso salito al 77° posto. Best ranking per il giovane Lorenzo Musetti che è uscito sconfitto dalla finale del Challenger di Biella 2 ma ha comunque ottenuto il suo miglior piazzamento in carriera (115).