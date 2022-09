Tramite il suo profilo Instagram, Roger Federer comunica il suo addio al tennis. "La Laver Cup sarà il mio ultimo evento ATP. Negli ultimi tre anni il mio fisico mi ha fatto capire di smettere. Ringrazio mia moglie, la mia famiglia, i miei bambini e tutti i miei tifosi in giro per il mondo".

Qua la lettera ufficiale scritta dal giocatore svizzero

Alla mia famiglia del tennis e oltre,

tra i tanti regali che il tennis mi ha fatto, il più grande senza dubbio, è avermi permesso di conoscere tante persone lungo la via. I miei amici, i miei avversari e ancor più importante, i miei tifosi che danno vita allo sport. Oggi voglio condividere delle news con voi.

Come sapete, gli ultimi tre anni mi hanno presentato delle sfide sotto forma di Infortuni e operazioni. Ho lavorato tanto per ritornare a una forma completamente competitiva. Ma conosco anche limite le capacità del mio corpo e il suo messaggio è chiaro. Ho 41 anni. Ho giocato più di 1500 partite in 24 anni. Il tennis mi ha trattato più generosamente di quanto io potessi immaginare, ma ora è arrivato il momento di capire di dire basta e terminare al mia carriera da professionista.

La Laver Cup settimana prossima a Londra sarà l'ultimo evento ATP a cui parteciperò. Giocherò ancora in futuro, ma non a uno Slam e non in un torneo del circuito.

E' stata una decisione agrodolce, perché mi mancherà tutto quello che il circuito mi ha dato in questi anni. Ma allo stesso tempo, c'è anche così tanto da festeggiare. Mi considero una delle persone più fortunate al mondo. Mi è stato dato un talento speciale per giocare a tennis, e sono riuscito a farlo a un livello che mai avrei immaginato, per molto tempo, molto più di quello che pensavo.

