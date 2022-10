"Non mi sono ritirata. Le possibilità che torni sono molto alte. Puoi venire a casa mia e vedrai che ho un campo da tennis”. Una prima uscita pubblica ufficiale col botto per Serena Williams. La superstar del tennis, 41 anni, ritirata lo scorso inizio di settembre allo US Open, faceva la sua prima apparizione pubblica al TechCrunch Disrupt di San Francisco. La Williams si è presentata per promuovere la sua società di investimento, Serena Ventures, che quest'anno ha raccolto 111 milioni di dollari in finanziamenti. Le parole della Williams riguardo al suo futuro però hanno fatto il giro del mondo, con Serena che in qualche modo pare aver lanciato lì la possibilità di un ritorno: “Non ci ho ancora davvero pensato. Ma sono andata in campo l'altro giorno e ho realizzato per la prima volta nella mia vita che non stavo giocando per una competizione ufficiale, ed è stato molto strano. E’ stato come il primo giorno di una mia nuova vita e mi sto divertendo, ma sto ancora cercando di trovare quell'equilibrio".

Ad

Un equilibrio in cui la Williams evidentemente non si sente ancora totalmente fuori dal mondo del tennis. La successiva uscita infatti – “Le possibilità che torni sono molto alte” – diventa effettivamente una notizia da prendere in considerazione. Vedremo se si rivelerà solo una battuta o una volontà reale di riprovarci ancora una volta.

ATP, Napoli Fognini batte il francese Grenier e accede agli ottavi UN' ORA FA

Serena Williams: "Le mie sono lacrime di gioia, ringrazio tutti"

WTA, Guadalajara Trevisan batte Siniakova ed è agli ottavi. Cocciaretto ko con Gauff 17 ORE FA