Timea Bacsinszky punge Djokovic: "Ha organizzato un torneo esibizione con lo stadio pieno"

In un'intervista pubblicata su Sportskeeda, Timea Bacsinszky ha parlato di quanto accaduto all’Adria Tour sottolineando il poco senso di responsabilità mostrato da Novak Djokovic. Secondo la tennista svizzera, infatti, non ci sarebbero state le condizioni di sicurezza per far presenziare gli spettatori all’evento.

Novak Djokovic era reticente sulla ripresa del circuito. Dopo di che, ha deciso di organizzare un torneo di esibizione con uno stadio pieno e qualche altra attività“. Il riferimento è alle partite di basket giocate con una squadra del massimo campionato serbo. Il risultato è stato che diversi atleti, compreso il numero 1 al mondo, sono poi risultati positivi al Covid-19.

A partire proprio dall’Adria Tour, passando per l’Ultimate Tennis Showdown e finendo al Thiem’7, sono stati principalmente i tennisti a rimettersi in gioco dopo l’emergenza sanitaria. In tal senso Bacsinszky ha sottolineato quanto le donne siano state più previdenti: “Penso che noi siamo più responsabili dei ragazzi. I ragazzi hanno più probabilità di uscire la sera rispetto alle donne. Sono orgogliosa del modo in cui il circuito femminile si è comportato in questo periodo“.

