Si allunga la lista dei grandi assenti per il tennis ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, in seguito alla notizia del forfait di Angelique Kerber. La 33enne tedesca, vice-campionessa olimpica in carica (fu argento a Rio 2016 perdendo in finale con la portoricana Puig), ha annunciato la sua rinuncia alla rassegna a cinque cerchi sui propri profili social con il seguente messaggio.

"Il pensiero di partecipare alle Olimpiadi è sempre stato costante negli ultimi mesi per credere nei miei obiettivi. Rappresentare la Germania a Londra 2012 e a Rio 2016 è uno dei ricordi più belli della mia carriera. Questo ha reso molto difficile il dover accettare che il mio corpo ha bisogno di riposo dopo settimane intense e che ho bisogno di recuperare al meglio per tornare a giocare nei prossimi tornei più avanti quest'estate. Grazie per il supporto, è stata una decisione molto difficile per me. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti della Germania impegnati a Tokyo 2020", scrive la tre volte vincitrice Slam.

Appena dopo l'annuncio di Kerber, anche Victoria Azarenka ha annunciato che non parteciperà alle Olimpiadi. La tennista bielorussa ha specificato di non partecipare per i rischi legati alla pandemia. Nuova doppia assenza di peso dunque nel campo partenti del tennis a Tokyo, dopo i forfait dei vari Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Jannik Sinner, Serena Williams, Simona Halep, Sofia Kenin e Bianca Andreescu.

