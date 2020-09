Jennifer Brady è la prima tennista ai quarti di finale dello US Open: ha battuto Angelique Kerber 6-1, 6-4 con tanto top-spin e un po' di braccino rischiando un terzo set che molto probabilmente avrebbe esaltato, e premiato, la vecchia leonessa. La Brady viene dal college come Danielle Collins (semifinalista di Melbourne nel 2019) ma ha proprio un coach tedesco che l'allena in Germania: Michael Geserer coadiuvato da Julia Görges.

La Brady domina la prima parte del match in controllo di potenza (del dritto) ed esce dal campo per medical time out prima di un game, il sesto del secondo parziale avanti set e break, in cui la tennista americana cancella 2 BP con la gamba sinistra fasciata. Idem la Kerber che risale da 15/40 nel gioco seguente, ma s'arrende dopo un'ora e mezza di tennis che vorrei e il punto più bello del match giocato in drop-shot e controbalzo.

Questa è l’estate della svolta di Jennifer Brady - tennista statunitense classe 1995 della Pennsylvania. numero 41 del ranking mondiale - che sui campi di casa ha vinto il suo primo torneo WTA a Lexington e oggi centra il suo primo quarto di finale negli slam battendo una ex-campionessa. È Angie Kerber con il suo estremo rifiuto della sconfitta, ma un fisico ormai spremuto dalla sua strepitosa carriera. Avrà bisogno di tempo Torben Beltz, l’uomo dei suoi 3 titoli slam per rimetterla in sesto a 32 anni, intanto il palco è della Brady che è la prima ad accedere In The Zone, nella bolla delle migliori 8 senza aver perso nemmeno un set.

La nuova Kerber è intanto la Putintseva, che corre dappertutto e alza un muro di difesa difficile da penetrare per Petra Martic: la croata numero 8 del torneo ha pareggiato i conti nel secondo set e rimontato un 4-0 / 5-1 nel terzo prima del medical time out, infortunata al piede sinistro, e di cedere le armi alla kazaka. Julija Putintseva vince 6-3, 2-6, 6-4 e raggiunge la coetanea Brady ai quarti di finale, che a livello slam aveva frequentato solo al Roland Garros.

