Djokovic: "US Open? Impossibile giocare con questo protocollo estremo"

Il mondo del tennis attende ancora una data ufficiale per segnare la ripartenza del circuito ATP e WTA. In queste ultime settimane, intanto, si terranno alcuni tornei esibizione, come l’Adria Cup e l’Ultimate Tennis Showdown a Nizza, che vedono la presenza anche di giocatori molto importanti. Tra questi, c’è Novak Djokovic, promotore proprio dell’Adria Cup, che vedrà la prima tappa nella sua Belgrado.

Il numero uno del mondo si è espresso, come riporta il sito Livetennis, sulla possibilità di giocare gli US Open. Il tennista serbo è molto scettico che lo Slam americano si riesca a disputare. Dagli Stati Uniti sono spesso arrivate notizie più sulla conferma che sulla cancellazione, ma il silenzio dell’ATP rimane. Per Djokovic, invece, è quasi impossibile che si giocherà a New York.

Queste le parole del serbo:

Forse non dovrei parlarne, ma dovremmo dormire in hotel vicini all’aeroporto e dovremmo essere testati due o tre volte alla settimana. Potremo essere accompagnati da una sola persona. È semplicemente impossibile, è un protocollo estremo. Devi prendere in considerazione anche allenatori, preparatori atletici e fisioterapisti. Mi sembra tutto molto complicato. Capisco comunque queste misure, perché ci sono enormi problemi finanziari e contrattuali nell’organizzazione degli US Open che spingono a far giocare il torneo. Vedremo cosa accadrà

