Il tennis è fermo da diversi mesi a causa dell’emergenza Covid-19. I protagonisti dei circuiti professionistici sono divisi sulla possibilità e le modalità di ripresa delle competizioni. Elina Svitolina è convinta che la situazione possa sbloccarsi nel giro di qualche mese con i tornei che potrebbero riprendere già ad agosto.

"Sappiamo che ora ci sono molte possibilità di giocare sia agli US Open che al Roland Garros. La situazione sta gradualmente migliorando, ma è chiaro che ci sono ancora molte misure di sicurezza. Penso che entro la fine di agosto o a settembre avremo già dei tornei".

La numero 5 del ranking Wta ha spiegato ai media ucraini che al momento non c’è ancora nulla di ufficiale ma che dal suo punto di vista presto si potrebbe tornare in campo: “Non c’è ancora nulla di ufficiale in termini di data di ritorno nel circuito, ma è solo una questione di tempo prima che diventi realtà. Devo iniziare a guadagnare un buon ritmo partita e per questo motivo giocherò al torneo di Berlino“.

La speranza degli appassionati di tennis è che Elina Svitolina abbia ragione e che presto possano riprendere le attività dell’Atp e della Wta. Non resta che attendere cosa accadrà nelle prossime settimane e le evoluzioni che inevitabilmente ci saranno.

