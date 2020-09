Nel giorno dell’affaire Mannarino, Novak Djokovic ne vince un’altra, la 26a di un anno da imbattuto. Non era questo il match che rischiava di perdere perché Struff non ha la minima capacità inventiva per dare fastidio a Nole: il servizio, notevole, dovrebbe alternarlo in loop; il dritto, piatto e potente, dovrebbe accelerarlo più angolato; la rete, da buon doppista, dovrebbe attaccarla prima. Praticamente, contro Djokovic, il suo tennis da top-40 non gli basta.

Primo set: 6-3 break nell’ottavo game. Secondo set: 6-3 break nel primo e nell'ultimo game. Djokovic ha vinto 211 match negli slam segnando i primi 2 parziali. Terzo set, break a zero nel quarto game e colpo di grazia con le seguenti statistiche: 40/50 punti vinti con la prima di servizio e 34 vincenti. Per Nole è il 187° successo in 3 set e sotto Pablo Carreno Busta, che batte Berankis 6-4 6-3 6-2.

Djokovic vince la sua 64a partita in 73 match disputati sull'Ashe, ed è il suo 29° successo in notturna a New York superando Agassi. Struff - sconfitto qui una settimana fa per Cincy, al Roland Garros a Melbourne e a New York, più in generale per la quinta volta su cinque - non ne potrà più di vedere Nole dall’altra parte della rete. È in folta compagnia.