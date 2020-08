Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno degli US Open. Un verdetto amaro per il tennista di Torino che in due partecipazioni (2018 e 2019) a Flushing Meadows aveva sempre raggiunto il secondo turno. Questa volta, però, l'azzurro non riesce a esprimersi ai suoi livelli e finisce nella tela tessuta dall'esperto Mannarino.