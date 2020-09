Naomi Osaka se l’era quasi già pregustata: “Penso che sia molto più divertente giocare contro qualcuno come te, contro qualcuno che può prendere in mano il gioco e sa già che dovrà farsi tutti i punti da solo”. Nella contrapposta sfida tra simili opposte, non c’è però stato molto di cui preoccuparsi per la Osaka. Camila Giorgi, infatti, resta una versione estremizzata di questa roulette che significa “entrare a tutta sempre”. E la Osaka, semplicemente più solida, si è portata via il pass per il terzo turno senza troppa difficoltà.

E’ stata questa la cruda realtà dei fatti del match che ha aperto la sessione serale del centrale, con Camila Giorgi che in partita è rimasta tutto sommato poco. Almeno se per “partita” si considera il punteggio, unica discriminante con cui si può avanzare nel torneo. Se volessimo mettere da parte quello, allora Giorgi ha provato la “sua tattica” dall’inizio alla fine, tirando fuori, chiaramente, anche qualche bel punto, come quello qui sotto.

Vincente straordinario di Camila Giorgi, anche Osaka applaude

Ma la realtà dei fatti è che sono stati pochi, pochissimi, praticamente nulli, i momenti in cui si è avuta la sensazione che partita ci potesse essere. L’inizio. E il terzo game del secondo set, quando la Giorgi si è costruita una palla del controbreak che avrebbe potuta rimetterla in scia. Così non è stato. E su una risposta sbagliata la Giorgi ha perso la sua chance, lasciando campo al 6-1, 6-2 che in poco più di un’oretta ha regalato alla campionessa del 2018 di questo torneo il pass del terzo turno contro l’ucraina Marta Kostyuk.

L’Italia del tennis femminile perde così la sua ultima rappresentante nel tabellone; affidandosi dunque alle uniche due ultime speranze di 12 della truppa azzurra completamente distrutta in soli 3 giorni: Matteo Berrettini e Salvatore Caruso.

