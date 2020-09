Giornata ricchissima di notizie nel tabellone femminile. Ma la copertina al di là degli interessi degli italiani se la prende l’uscita della classe 2004 Coco Gauff. Aveva abituato tutti bene la giovane stellina americana, ma oggi è incappata nella più classica delle giornate no. Per altro contro una tennista – Sevastova – che dopo aver sempre perso al primo turno quest’anno in tutti tornei, è riuscita a risvegliarsi proprio nella “sua” New York.

“Sua” perché la lettone qui aveva fatto come minimo quarti di finale in 3 delle ultime 4 edizioni; salvo raccogliere poco altrove. Chissà se sarà così ancora quest’anno, per ora però è partita col piede giusto. Certo, Coco Gauff le ha dato una mano: con un disastroso primo set al servizio (dopo sono piovuti doppi falli) e con un finale un po’ beffardo. Nonostante la giornata no infatti Gauff era comunque riuscita a rimettersi in piedi con un secondo set altalenante ma alla fine vinto per 7 giochi a 5. Fatale all’americana è stato però il finale di partita: con un ultimo turno di servizio nel decimo game a che ha rimesso a nudo i problemi di inizio partita. Insomma, estremamente fallosa e senza mai aver dato la sensazione di rimanere in partita con costanza, Gauff si è fatta sorprendere per 6-3, 5-7, 6-4 abbandonando così per la prima volta in carriera uno slam al 1° turno (nei 3 precedenti infatti aveva sempre superato la prima partita).