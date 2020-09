Avanti come un treno, senza soste. Dopo il successo nel primo torneo post-lockdown al Masters di Cincinnati, Novak Djokovic esordisce agli Us Open contro Damir Dzumhur concedendo solo sei game e strappa la 24ª vittoria consecutiva del 2020. Il solito Nole ingiocabile, nonostante un po' di nervosismo e qualche errore gratuito di troppo. Niente di grave per il grande favorito sul cemento di Flushing Meadows che la scorsa settimana è stato uno dei promotori dello scisma in seno all'ATP, dimettendosi dal suo ruolo di membro del Players’ Council per formare una associazione di giocatori professionisti, la PTPA (Professional Tennis Players Association).