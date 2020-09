Tredici anni dopo Tommy Hass un tedesco raggiunge la top8 degli Us Open. E' questo l'esito del secondo match del Louis Armstrong tra Sascha Zverev e Alejandro Davidovich Fokina, vinto agevolmente dal classe '97 di Amburgo 6-2 6-2 6-1 in poco più di un'ora e mezza. Match senza storia aggravato da un infortunio alla caviglia del numero 97 del ranking ad inizio terzo set. Nella parte alta del tabellone, dominata da Nole Djokovic, l'unico giocatore ad aver vinto una partita sul veloce contro il serbo è proprio Zverev, alle ATP Finals del 2018 (13-0 il parziale con gli altri). I due potrebbero incontrarsi in semifinale. Prima, però, sulla strada di Sascha c'è il vincente della sfida tra Coric e Thompson.