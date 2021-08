Le assenze: 10 (+2) degli ultimi 17 titoli in infermeria

Federer (2004) 10 dei 17 titoli totali sono stati alzati dal basilese (cinque consecutivi dal 2004 al 2008), dallo spagnolo (2010, 2013, 2017 e 2019) e dal campione uscente, major conquistato in carriera. Gli altri sette sono finiti nelle tasche di del Potro (2009), Djokovic (2011, 2015 e 2018), Murray (2012), Cilic (2014) e Wawrinka (2016). Considerata l'assenza dello svizzero di Losanna e del gigante di Tandil, diventano 12 su 17 i titoli ai box. E' sufficiente riavvolgere il nastro e osservare la storia recente del quarto e ultimo Slam dell'anno per capire la portata di queste defezioni. Dal primo trionfo di(2004) 10 dei 17 titoli totali sono stati alzati dal basilese (), dallo spagnolo () e dal campione uscente, mai più riemerso dal "buco nero" del primoconquistato in carriera. Gli altri sette sono finiti nelle tasche di(2009), Djokovic (2011, 2015 e 2018), Murray (2012), Cilic (2014) e(2016). Considerata l'assenza dello svizzero di Losanna e del gigante di Tandil, diventanoi titoli ai box.

Tolti tre dei primi 10 giocatori del mondo, il torneo a oggi (20 agosto 2021, ndr) non presenta altre grosse defezioni tra i Top 50: il lungodegente Stan Wawrinka (29) e Borna Coric (33) si aggiungono ai tre big, oltre a Kyle Edmund (85) se invece facciamo riferimento ai primi 100.

Novak Djokovic in missione

Novak Djokovic, dopo la delusione olimpica, resta comunque in corsa per completare il Grande Slam, cosa che nel tennis maschile non avviene dal 1969 (Rod Laver). La concorrenza dunque dovrà darsi da fare per colmare quel gap che negli Slam - un altro sport rispetto ai tornei che si giocano al meglio dei tre set - è sempre stato troppo ampio: il primo nome è Medvedev, a seguire Zverev, Tsitsipas, Rublev e - speriamo - anche Berrettini. Sono loro, ma prima ancora Djokovic stesso, i rivali del serbo.

