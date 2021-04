Arrivare in alto, vincere uno Slam e poi cercare di restare sempre al top.. Dominic Thiem sta vivendo tutto questo e il campione austriaco ha parlato al giornale Der Standard proprio del momento attuale della sua vita da sportivo, finita per sua stessa ammissione in un vortice da cui non riesce a uscirne: “Quando passi tutta la vita a perseguire un obiettivo che condiziona tutto, una volta che lo hai raggiunto tutta la prospettiva cambia: è normale. Il problema è che nel tennis tutto va molto veloce e non rallenta di settimana in settimana. Quando ho vinto gli US Open , ero in uno stato di euforia. I risultati continuavano a essere buoni, sono arrivato alla finale di Londra. Ma, preparandomi per questa stagione, sono finito in un buco nero. Vedremo se riuscirò a uscire. Non lo so. Lo spero”.