Jannik Sinner può sorridere alle 2:11 ora italiana: l'azzurro supera il 18enne statunitense Zachary Svajda, numero 716 del mondo, e si qualifica per la prima volta al terzo turno degli US Open, emulando quanto fatto qualche ora prima 6-3 7-6(2) 6-7(4) 6-4. Al prossimo turno troverà Gael Monfils, già affrontato due volte nel 2019 (1-1 i precedenti). Volto segnato, camminata sbilenca e occhi stanchi, mapuò sorridere alle 2:11 ora italiana: l'azzurro supera il 18enne statunitense, numero 716 del mondo, e si qualifica per la prima volta al terzo turno degli US Open, emulando quanto fatto qualche ora prima da Matteo Berrettini da Andreas Seppi . Una sfida complicata, sofferta e per larghi tratti equilibrata quella vista sul campo numero 10, con l'altoatesino vincitore dopo ben 3 ore e 38 minuti col punteggio di. Al prossimo turno troverà Gael Monfils, già affrontato due volte nel 2019 (1-1 i precedenti).

Una partita molto più tosta di quanto era stato il suo avvio. Il break in apertura fa viaggiare Sinner su binari tranquilli: un tennis solido ma non scintillante, con la prima che fatica ad entrare (38% nel primo set) sono sufficienti per domare uno Svajda che risponde male e che non sembra avere le armi per giocarsela. Archiviato il primo set, la musica cambia. Jannik latita ancora al servizio e il suo avversario invece sale di colpi, sfruttando due doppi falli azzurri per il primo break della sua partita. L'americano gioca in scioltezza, trova ottimi angoli e Sinner fatica a reggere il suo ritmo. Sul 5-3, Svajda ha l'opportunità di servire per il secondo set, ma per la prima volta trema. L'azzurro ringrazia e rientra. La battaglia continua, ma al tiebreak si vede finalmente la differenza tecnica e mentale tra i due, con Jannik che domina e sale due parziali a zero.

Il terzo set inizia come quello precedente, ma stavolta Sinner trova l'immediato controbreak. La sfida si fa sempre più dura, con Jannik che sembra accusare qualche problema fisico (al polpaccio?) e Svajda che gioca a tutto braccio, senza nulla da perdere. Lo statunitense è spettacolare quando Sinner si procura due match point in risposta sul 6-5 e lui li annulla con due servizi da urlo. È ancora tiebreak e stavolta è l'azzurro a tremare, con alcuni errori madornali che di fatto portano il match al quarto set. Jannik traballa, ma trova il break per primo. Svajda non molla e torna subito sotto nel punteggio, con un game di risposta condito da una serie di bordate incredibili. Si procede on serve, ma quando si avvicina lo spettro del terzo tiebreak, Svajda si sfalda. Un doppio fallo sul 4-4 lo condanna e manda Sinner a servire per il match. Jannik non si scompone più e chiude la contesa con un servizio vincente.

