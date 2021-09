Niente da fare per la nostra Martina Trevisan, l'azzurra crolla sotto i colpi di una Bencic compatta e concreta e saluta New York al secondo turno. La svizzera si impone con un netto 6-3, 6-1 in un'ora e 13 minuti in cui la partita non è quasi mai apparsa in discussione. Il match di Trevisan comincia nel peggiore dei modi, con Bencic che fa subito la voce grossa e effettua il break al primo servizio del match. l'azzurra riesce a non scomporsi e riequilibrare il match al sesto game: la numero 12 al mondo - però - reagisce immediatamente, effettua il controbreak e con il terzo break del match nel game decisivo chiude il primo set sul 6-3.

La musica non cambia nel secondo set, anzi: Bencic mette in fila quarto, quinto, sesto e settimo game consecutivo dopo i tre con cui aveva concluso il primo set. I due break subiti tagliano una volta per tutte le gambe a Martina Trevisan, con la svizzera che - commettendo davvero pochissime sbavature al servizio - chiude in scioltezza il secondo set e archivia la pratica secondo turno. Al terzo turno, adesso, Bencic affronterà la vincente del match tra Doi e Pegula.

