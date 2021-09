Leylah Fernandez. Il day 5 degli US Open è il trionfo dei 18enni contro i numeri 3 del mondo. Naomi Osaka 5-7 7-6(2) 6-4 e raggiunge agli ottavi Angelique Kerber. Dopo Alcaraz, tocca a. Il day 5 degli US Open è il trionfo dei 18enni contro i numeri 3 del mondo. Dopo l'impresa dello spagnolo contro Stefanos Tsitsipas , il cemento newyorkese diventa il palcoscenico della canadese, 73ª nel ranking Wta, che elimina la campionessa in carica, detentrice di 4 titoli Slam,5-7 7-6(2) 6-4 e raggiunge agli ottavi Angelique Kerber.

La notte da dimenticare di Osaka non è finita. Nella pancia dell'Arthur Ashe, davanti ai giornalisti, la giapponese ritorna sui già noti problemi di depressione che l'hanno costretta al ritiro dal Roland Garros e alla decisione di non partecipare a Wimbledon, annunciando di volere prendersi una pausa dal tennis:

"Sinceramente non so quando giocherò la mia prossima partita di tennis. Mi dicevo di essere calma, ma sento che forse c'e' stato un punto di ebollizione. Normalmente mi piacciono le sfide. Ma di recente mi sento molto ansiosa quando le cose non vanno come voglio- Come posso andare in giro a dirlo? Quando vinco non mi sento felice. E quando perdo, mi sento molto triste. Non credo che sia normale".

