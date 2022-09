Il nuovo Nick Kyrgios ha preso il sopravvento, ma ormai non sorprende più. Dopo tanti anni passati con l’etichetta di eterno incompiuto, l’australiano sembra aver trovato la ricetta della felicità. Un tennis spettacolare che trova la sua efficacia proprio nelle partite "da vincere", come quella che lo ha visto impegnato contro JJ Wolf. Il tabellone finale dice 6-4, 6-2, 6-3 in meno di due ore: un punteggio che proietta il finalista di Wimbledon 2022 negli ottavi contro Daniil Medvedev. Forse, valutando la partita con più attenzione, il risultato punisce l'americano più del dovuto, ma in questo momento ci vuole molto di più per fermare un Kyrgios "in the zone".

Stesso discorso, a grandi linee, anche per il numero 1 del mondo Daniil Medvedev. Il russo, nonostante l’ora tarda (ha iniziato a giocare alle 23:00 americane), non ha perso la concentrazione nemmeno per un secondo e ha concluso senza patemi il proprio terzo turno contro il qualificato cinese Wu. Anche qua, come abbiamo detto sopra, lo sfavorito ci ha messo intensità e potenza finché ha potuto, ma il divario era talmente ampio che al campione in carica è bastato un filo di gas per chiudere dopo 1 ora e 55 minuti di gioco con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-2. Domenica se la vedrà con Kyrgios: il bilancio stagionale dice una vittoria per parte.

Non-stop Carreno Busta

Non si ferma la corsa di Pablo Carreno Busta! Lo spagnolo nato a Gijon, fresco del primo Masters 1000 in carriera vinto a Montreal due settimane fa, supera Alex de Minaur con il punteggio di 6-1, 6-1, 3-6, 7-6 (5) in 2 ore e 59 minuti di gioco. L’iberico passeggia per i primi due set, dimostrando una condizione nettamente superiore, poi subisce la rimonta di "Demon" e perde il terzo. Nel quarto regna l’equilibrio: i duellanti arrivano fino al tiebreak dove lo spagnolo trova il punto decisivo grazie ad un lob in tweener. Agli ottavi, il trentunenne, se la vedrà con Karen Khachanov: i precedenti sorridono al russo (5-3).

