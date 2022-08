Ad

L'albo d'oro maschile, dopo l'era Federer nessuno ha vinto il torneo due volte di fila

2021 - Daniil Medvedev (Russia)

2020 - Dominic Thiem (Austria)

2019 - Rafael Nadal (Spagna)

2018 - Novak Djokovic (Serbia)

2017 - Rafael Nadal (Spagna)

2016 - Stanislas Wawrinka (Svizzera)

2015 - Novak Djokovic (Serbia)

2014 - Marin Čilić (Croazia)

2013 - Rafael Nadal (Spagna)

2012 - Andy Murray (Regno Unito)

2011 - Novak Djokovic (Serbia)

2010 - Rafael Nadal (Spagna)

2009 - Juan Martín del Potro (Argentina)

2008 - Roger Federer (Svizzera)

2007 - Roger Federer (Svizzera)

2006 - Roger Federer (Svizzera)

2005 - Roger Federer (Svizzera)

2004 - Roger Federer (Svizzera)

2003 - Andy Roddick (Stati Uniti)

2002 - Pete Sampras (Stati Uniti)

2001 - Lleyton Hewitt (Australia)

2000 - Marat Safin (Russia)

1999 - Andre Agassi (Stati Uniti)

1998 - Patrick Rafter (Australia)

1997 - Patrick Rafter (Australia)

1996 - Pete Sampras (Stati Uniti)

1995 - Pete Sampras (Stati Uniti)

1994 - Andre Agassi (Stati Uniti)

1993 - Pete Sampras (Stati Uniti)

1992 - Stefan Edberg (Svezia)

1991 - Stefan Edberg (Svezia)

1990 - Pete Sampras (Stati Uniti)

1989 - Boris Becker (Germania Ovest)

1988 - Mats Wilander (Svezia)

1987 - Ivan Lendl (Cecoslovacchia)

1986 - Ivan Lendl (Cecoslovacchia)

1985 - Ivan Lendl (Cecoslovacchia)

1984 - John McEnroe (Stati Uniti)

1983 - Jimmy Connors (Stati Uniti)

1982 - Jimmy Connors (Stati Uniti)

1981 - John McEnroe (Stati Uniti)

1980 - John McEnroe (Stati Uniti)

1979 - John McEnroe (Stati Uniti)

1978 - Jimmy Connors (Stati Uniti)

1977 - Guillermo Vilas (Argentina)

1976 - Jimmy Connors (Stati Uniti)

1975 - Manuel Orantes (Spagna)

1974 - Jimmy Connors (Stati Uniti)

1973 - John Newcombe (Australia)

1972 - Ilie Năstase (Romania)

1971 - Stan Smith (Stati Uniti)

1970 - Ken Rosewall (Australia)

1969 - Rod Laver (Australia)

1968 - Arthur Ashe (Stati Uniti)

1967 - John Newcombe (Australia)

1966 - Fred Stolle (Australia)

1965 - Manuel Santana (Spagna)

1964 - Roy Emerson (Australia)

1963 - Rafael Osuna (Messico)

1962 - Rod Laver (Australia)

1961 - Roy Emerson (Australia)

1960 - Neale Fraser (Australia)

1959 - Neale Fraser (Australia)

1958 - Ashley Cooper (Australia)

1957 - Malcolm Anderson (Australia)

1956 - Ken Rosewall (Australia)

1955 - Tony Trabert (Stati Uniti)

1954 - Vic Seixas (Stati Uniti)

1953 - Tony Trabert (Stati Uniti)

1952 - Frank Sedgman (Australia)

1951 - Frank Sedgman (Australia)

1950 - Arthur Larsen (Stati Uniti)

1949 - Pancho Gonzales (Stati Uniti)

1948 - Pancho Gonzales (Stati Uniti)

1947 - Jack Kramer (Stati Uniti)

1946 - Jack Kramer (Stati Uniti)

1945 - Frank Parker (Stati Uniti)

1944 - Frank Parker (Stati Uniti)

1943 - Joseph Hunt (Stati Uniti)

1942 - Ted Schroeder (Stati Uniti)

1941 - Bobby Riggs (Stati Uniti)

1940 - Donald McNeill (Stati Uniti)

1939 - Bobby Riggs (Stati Uniti)

1938 - John Donald Budge (Stati Uniti)

1937 - John Donald Budge (Stati Uniti)

1936 - Fred Perry (Regno Unito)

1935 - Wilmer Allison (Stati Uniti)

1934 - Fred Perry (Regno Unito)

1933 - Fred Perry (Regno Unito)

1932 - Ellsworth Vines (Stati Uniti)

1931 - Ellsworth Vines (Stati Uniti)

1930 - John Doeg (Stati Uniti)

1929 - Bill Tilden (Stati Uniti)

1928 - Henri Cochet (Francia)

1927 - René Lacoste (Francia)

1926 - René Lacoste (Francia)

1925 - Bill Tilden (Stati Uniti)

1924 - Bill Tilden (Stati Uniti)

1923 - Bill Tilden (Stati Uniti)

1922 - Bill Tilden (Stati Uniti)

1921 - Bill Tilden (Stati Uniti)

1920 - Bill Tilden (Stati Uniti)

1919 - Bill Johnston (Stati Uniti)

1918 - Robert Lindley Murray (Stati Uniti)

1917 - Robert Lindley Murray (Stati Uniti)

1916 - Richard Norris Williams (Stati Uniti)

1915 - Bill Johnston (Stati Uniti)

1914 - Richard Norris Williams (Stati Uniti)

1913 - Maurice McLoughlin (Stati Uniti)

1912 - Maurice McLoughlin (Stati Uniti)

1911 - William Larned (Stati Uniti)

1910 - William Larned (Stati Uniti)

1909 - William Larned (Stati Uniti)

1908 - William Larned (Stati Uniti)

1907 - William Larned (Stati Uniti)

1906 - William Clothier (Stati Uniti)

1905 - Beals Wright (Stati Uniti)

1904 - Holcombe Ward (Stati Uniti)

1903 - Lawrence Doherty (Regno Unito)

1902 - William Larned (Stati Uniti)

1901 - William Larned (Stati Uniti)

1900 - Malcolm Whitman (Stati Uniti)

1899 - Malcolm Whitman (Stati Uniti)

1898 - Malcolm Whitman (Stati Uniti)

1897 - Robert Wrenn (Stati Uniti)

1896 - Robert Wrenn (Stati Uniti)

1895 - Frederick Hovey (Stati Uniti)

1894 - Robert Wrenn (Stati Uniti)

1893 - Robert Wrenn (Stati Uniti)

1892 - Oliver Campbell (Stati Uniti)

1891 - Oliver Campbell (Stati Uniti)

1890 - Oliver Campbell (Stati Uniti)

1889 - Henry Slocum (Stati Uniti)

1888 - Henry Slocum (Stati Uniti)

1887 - Richard Sears (Stati Uniti)

1886 - Richard Sears (Stati Uniti)

1885 - Richard Sears (Stati Uniti)

1884 - Richard Sears (Stati Uniti)

1883 - Richard Sears (Stati Uniti)

1882 - Richard Sears (Stati Uniti)

1881 - Richard Sears (Stati Uniti)

L'albo d'oro femminile, Evert e Willams a sei titoli. Magica finale azzurra Pennetta-Vinci nel 2015

2021 - Emma Raducanu (Regno Unito)

2020 - Naomi Ōsaka (Giappone)

2019 - Bianca Andreescu (Canada)

2018 - Naomi Ōsaka (Giappone)

2017 - Sloane Stephens (Stati Uniti)

2016 - Angelique Kerber (Germania)

2015 - Flavia Pennetta (Italia)

2014 - Serena Williams (Stati Uniti)

2013 - Serena Williams (Stati Uniti)

2012 - Serena Williams (Stati Uniti)

2011 - Samantha Stosur (Australia)

2010 - Kim Clijsters (Belgio)

2009 - Kim Clijsters (Belgio)

2008 - Serena Williams (Stati Uniti)

2007 - Justine Henin (Belgio)

2006 - Marija Šarapova (Russia)

2005 - Kim Clijsters (Belgio)

2004 - Svetlana Kuznecova (Russia)

2003 - Justine Henin-Hardenne (Belgio)

2002 - Serena Williams (Stati Uniti)

2001 - Venus Williams (Stati Uniti)

2000 - Venus Williams (Stati Uniti)

1999 - Serena Williams (Stati Uniti)

1998 - Lindsay Davenport (Stati Uniti)

1997 - Martina Hingis (Svizzera)

1996 - Steffi Graf (Germania)

1995 - Steffi Graf (Germania)

1994 - Arantxa Sánchez Vicario (Spagna)

1993 - Steffi Graf (Germania)

1992 - Monica Seles (Jugoslavia)

1991 - Monica Seles (Jugoslavia)

1990 - Gabriela Sabatini (Argentina)

1989 - Steffi Graf (Germania Ovest)

1988 - Steffi Graf (Germania Ovest)

1987 - Martina Navrátilová (Stati Uniti)

1986 - Martina Navrátilová (Stati Uniti)

1985 - Hana Mandlíková (Cecoslovacchia)

1984 - Martina Navrátilová (Stati Uniti)

1983 - Martina Navrátilová (Stati Uniti)

1982 - Chris Evert Lloyd (Stati Uniti)

1981 - Tracy Austin (Stati Uniti)

1980 - Chris Evert Lloyd (Stati Uniti)

1979 - Tracy Austin (Stati Uniti)

1978 - Chris Evert (Stati Uniti)

1977 - Chris Evert (Stati Uniti)

1976 - Chris Evert (Stati Uniti)

1975 - Chris Evert (Stati Uniti)

1974 - Billie Jean King (Stati Uniti)

1973 - Margaret Smith Court (Australia)

1972 - Billie Jean King (Stati Uniti)

1971 - Billie Jean King (Stati Uniti)

1970 - Margaret Smith Court (Australia)

1969 - Margaret Smith Court (Australia)

1968 - Virginia Wade (Regno Unito)

1967 - Billie Jean King (Stati Uniti)

1966 - Maria Bueno (Brasile)

1965 - Margaret Smith (Australia)

1964 - Maria Bueno (Brasile)

1963 - Maria Bueno (Brasile)

1962 - Margaret Smith (Australia)

1961 - Darlene Hard (Stati Uniti)

1960 - Darlene Hard (Stati Uniti)

1959 - Maria Bueno (Brasile)

1958 - Althea Gibson (Stati Uniti)

1957 - Althea Gibson (Stati Uniti)

1956 - Shirley Fry (Stati Uniti)

1955 - Doris Hart (Stati Uniti)

1954 - Doris Hart (Stati Uniti)

1953 - Maureen Connolly (Stati Uniti)

1952 - Maureen Connolly (Stati Uniti)

1951 - Maureen Connolly (Stati Uniti)

1950 - Margaret Osborne duPont (Stati Uniti)

1949 - Margaret Osborne duPont (Stati Uniti)

1948 - Margaret Osborne duPont (Stati Uniti)

1947 - Louise Brough (Stati Uniti)

1946 - Pauline Betz (Stati Uniti)

1945 - Sarah Palfrey Cooke (Stati Uniti)

1944 - Pauline Betz (Stati Uniti)

1943 - Pauline Betz (Stati Uniti)

1942 - Pauline Betz (Stati Uniti)

1941 - Sarah Palfrey Cooke (Stati Uniti)

1940 - Alice Marble (Stati Uniti)

1939 - Alice Marble (Stati Uniti)

1938 - Alice Marble (Stati Uniti)

1937 - Anita Lizana (Cile)

1936 - Alice Marble (Stati Uniti)

1935 - Helen Hull Jacobs (Stati Uniti)

1934 - Helen Hull Jacobs (Stati Uniti)

1933 - Helen Hull Jacobs (Stati Uniti)

1932 - Helen Hull Jacobs (Stati Uniti)

1931 - Helen Wills Moody (Stati Uniti)

1930 - Betty Nuthall (Regno Unito)

1929 - Helen Wills (Stati Uniti)

1928 - Helen Wills (Stati Uniti)

1927 - Helen Wills (Stati Uniti)

1926 - Molla Bjurstedt Mallory (Stati Uniti)

1925 - Helen Wills (Stati Uniti)

1924 - Helen Wills (Stati Uniti)

1923 - Helen Wills (Stati Uniti)

1922 - Molla Bjurstedt Mallory (Stati Uniti)

1921 - Molla Bjurstedt Mallory (Stati Uniti)

1920 - Molla Bjurstedt Mallory (Stati Uniti)

1919 - Hazel Hotchkiss Wightman (Stati Uniti)

1918 - Molla Bjurstedt (Stati Uniti)

1917 - Molla Bjurstedt (Stati Uniti)

1916 - Molla Bjurstedt (Stati Uniti)

1915 - Molla Bjurstedt (Stati Uniti)

1914 - Mary Browne (Stati Uniti)

1913 - Mary Browne (Stati Uniti)

1912 - Mary Browne (Stati Uniti)

1911 - Hazel Hotchkiss (Stati Uniti)

1910 - Hazel Hotchkiss (Stati Uniti)

1909 - Hazel Hotchkiss (Stati Uniti)

1908 - Maud Barger-Wallach (Stati Uniti)

1907 - Evelyn Sears (Stati Uniti)

1906 - Helen Homans (Stati Uniti)

1905 - Elisabeth Moore (Stati Uniti)

1904 - May Sutton (Stati Uniti)

1903 - Elisabeth Moore (Stati Uniti)

1902 - Marion Jones (Stati Uniti)

1901 - Elisabeth Moore (Stati Uniti)

1900 - Myrtle McAteer (Stati Uniti)

1899 - Marion Jones (Stati Uniti)

1898 - Juliette Atkinson (Stati Uniti)

1897 - Juliette Atkinson (Stati Uniti)

1896 - Elisabeth Moore (Stati Uniti)

1895 - Juliette Atkinson (Stati Uniti)

1894 - Helen Hellwig (Stati Uniti)

1893 - Aline Terry (Stati Uniti)

1892 - Mabel Cahill (Regno Unito)

1891 - Mabel Cahill (Regno Unito)

1890 - Ellen Roosevelt (Stati Uniti)

1889 - Bertha Townsend (Stati Uniti)

1888 - Bertha Townsend (Stati Uniti)

1887 - Ellen Hansell (Stati Uniti)

US Open 2022: dove guardarlo in tv e live streaming

US Open 2022 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discover+ ed Eurosport Player le nostre piattaforme streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 29 agosto 2022 con i primi match del tabellone principale. Solo con la nostra piattaforma in live streaming digitale dunque si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il quarto Slam stagionale a partire dal 29 agosto 2022, giorno di inizio torneo del tabellone principale.

Su Discovery+ ed Eurosport Player invece, da quest'anno due grandi novità: due canali dedicati in cui vedere le immagini esclusive dei campi di allenamento, e soprattutto della palestra e della lobby che da sempre sono aree completamente accessibili solo a giocatori a staff, insomma un "dietro le quinte" vero e proprio da New York.

Tabellone maschile - Tabellone femminile (sorteggio in programma giovedì 25 agosto)

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui gli US Open su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, highlights di tutte le partite coperte dalle telecamere del circuito internazionale, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del quarto Slam della stagione 2022.

Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le giocate più spettacolari del torneo e i "dietro le quinte" più simpatici. Su Facebook e Instagram, Twitter e Tik Tok, i nostri contenuti esclusivi.

Facebook Live con Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco e Simone Eterno

Appuntamento con Tennis360, il nostro show digitale sul tennis, che ritorna su Facebook ogni giorno in diretta alle ore 16:00. Potrete interagire con i nostri Jacopo Lo Monaco, Simone Eterno e Roberta Vinci, e i loro ospiti, per parlare di tutti i principali argomenti dello slam di New York. Vi aspettiamo...

