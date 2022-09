Tennis

US Open - Swiatek: "Questa è la conferma che il limite è il cielo"

Iga Swiatek: "Sono sollevata che non siamo andate al terzo set e non ero sicura di essere al livello giusto per poter vincere uno slam, soprattutto a New York dove la superficie è velocissima. Sono molto orgogliosa di me, sorpresa e felice di esserci riuscita".

00:01:54, 29 minuti fa