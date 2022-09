Tennis

US Open, Siniakova e Krejcikova nella storia: completano il Career Grand Slam di doppio

US OPEN 2022 - Katerina Siniakova e Barbora Krejcikova superano McNally e Townsend nella finale femminile e chiudono così il Career Grand Slam di doppio: le ceche infatti con questo successo per 3-6 7-5 6-1 hanno vinto tutte e 4 le prove dello slam in carriera, a cui aggiungere anche l'oro alle Olimpiadi. Un risultato storico.

00:01:50, un' ora fa