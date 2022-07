Sotto suggerimento del papà William, duca di Cambridge, il principe George ha ammesso di tifare perdurante la finale del torneo di Wimbledon cui ha assistito dal Royal Box assieme ai genitori. Il futuro Re d'Inghilterra, che spegnerà presto nove candeline, è diventato virale per le sue espressioni genuine di fronte al match che ha visto Nole battere Nick Kyrgios in quattro set . E al termine della cerimonia di premiazione ha potuto incontrare il serbo dal vivo in un siparietto molto divertente.