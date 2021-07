Lacrime di gloria. Sull'onda dell'emotività Ashleigh Barty trionfa a Wimbledon. Ad alzare l'ambito Venus Rosewater Dish è la giocatrice migliore, la più completa e varia. La numero 1 del mondo domina le sue paure che, invece, schiacciano Karolina Pliskova in quella altalena di emozioni che si traduce in tennis femminile. L'australiana parte con un 14-0 perentorio (record in una finale): la ceca si ritrova sotto 4-0 e gli incubi della . Sull'onda dell'emotività Ashleigh Barty trionfa a Wimbledon. Ad alzare l'ambitoè la giocatrice migliore, la più completa e varia. La numero 1 del mondo domina le sue paure che, invece, schiacciano Karolina Pliskova in quella altalena di emozioni che si traduce in tennis femminile. L'australiana parte con un 14-0 perentorio (record in una finale): la ceca si ritrova sotto 4-0 e gli incubi della finale di Roma riaffiorano.

Questa volta Pliskova cerca, però, di ribellarsi al destino, il suo braccio si scioglie e una serie di break limita i danni del parziale, ormai compromesso per cambiare padrona: 6-3 Barty in 28 minuti. In particolare, è il servizio a non dare alla ceca le risposte necessarie con zero ace e solo il 55% di prime palle in campo. Nel secondo set, Pliskova rimedia a un game orrendo (il terzo) e trova la forza di risalire dall'1-3. E' l'australiana che comincia a sbagliare fino alla chance del 6-5 e servizio, con la grande collaborazione della sua avversaria che palesa tutti i suoi limiti negli spostamenti e a rete.

