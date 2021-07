Non basta la voglia di lottare a Camila Giorgi né le montagne russe di un match generoso e denso di fiammate. Serviva una piccola impresa contro Karolina Muchova, semifinalista quest'anno agli Australian Open (ai danni della Barty) e capace di spingersi fino ai quarti di Wimbledon nell'ultima edizione (2019). L'azzurra, che su questi campi raggiunse anche lei i quarti - era il 2018 e costrinse Serena Williams al terzo set - vede sfuggire la partita, la riprende ma poi cede alla distanza. Questione di pochi decisivi punti ma il 4-0 del terzo set si rivela fatale, figlio di un secondo game perso al servizio da 40-0.

Nel primo set, la ceca prevale al servizio e raccoglie il massimo: 100% di punti vinti con la prima e 82% con la seconda nonostante una percentuale bassa di prime in campo. La Giorgi sul 3-3 30-0 viene tradita dal dritto e non ha più modo di recuperare. Nel secondo parziale, però, la musica cambia perché l'azzurra trova il timing in risposta e gioca un quinto game magistrale. Sull'altalena dei break, la numero 62 del mondo scappa sul 5-3, viene riacciuffata ma poi sale 6-5 e rimedia dal 15-40 del dodicesimo gioco per allungare la sfida al terzo.

Camila Giorgi - Wimbledon 2021 Credit Foto Getty Images

Scongiurato il pericolo del tie-break, Camila Giorgi non riesce a cavalcare l'onda dei 20 vincenti inflitti alla Muchova nel set né l'ottimo rendimento in risposta. Nel secondo gioco, si spegne la luce e gli errori gratuiti (46 totali, compresi 10 doppi falli) fanno la gioia della testa di serie numero 19. La nostra giocatrice non si arrende, accorcia sul 4-2 e sul 5-3 annulla match-point a ripetizione. Alla fine, però, Muchova se la cava con il servizio e s'impone 6-3 5-7 6-3 in due ore e 17 minuti: troverà Pavlyuchenkova, finalista al Roland Garros, al terzo turno. Il tabellone femminile di Wimbledon non ha più italiane. Testa ai prossimi impegni

