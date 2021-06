Novak Djokovic riprende da dove aveva lasciato. Dopo 715 giorni dal delitto perfetto - la finale del 14 luglio 2019 contro Roger Federer - il campione in carica incappa in un set di rodaggio, di appoggi precari e scivolate di fronte alla wild card britannica Jack Draper. Nulla intacca, però, le certezze del numero uno del mondo che nei successivi tre set fa valere i gradi di grande favorito della vigilia.

Troppa la differenza a livello di esperienza tra i due - per il serbo era la partita numero 1157 nel tour (83esima a Wimbledon), per l'inglese la quinta - per rendere l'entusiasmo del primo parziale una reale minaccia. Il padrone di casa è costretto a giocare a tutta e a rischiare: ben presto emergono i suoi limiti nel palleggio da fondo e in risposta.

Novak Djokovic al servizio inanella dei game rapidissimi e Draper non riesce a entrare nello scambio: al contrario, al numero 253 del mondo non bastano servizio e dritto mancino né quel rovescio bimane molto veloce nella sua preparazione e redditizio nel primo set. A fine partita saranno ben 24 gli ace del Djoker per la sua seconda miglior prestazione in carriera sotto questo punto di vista.

Le partite con il maggior numero di ace di Djokovic

26 - 2021| AusOpen| Tiafoe

24 - 2021| Wimbledon| Draper

23 - 2018| Wimbledon| Nadal

23 - 2021| AusOpen| Zverev

22 - 2013| Wimbledon| Del Potro

In totale il 19 volte campione Slam perde 16 punti al servizio. Non ci sono tetto o umidità che tengano per rovinare il suo ritorno londinese: "Questo è il luogo più sacro del tennis", le sue parole. In due ore esatte il cinque volte campione di Wimbledon vince 4-6 6-1 6-2 6-2 e al secondo turno affronterà Kevin Anderson (sarebbe la riedizione della finale 2018) o il qualificato Barrios. Per il Djoker sono 15 le partite vinte di fila negli Slam e 15 anche quelle inanellate ai Championships dove ha trionfato nelle ultime due edizioni. La difesa del titolo è ripartita.

Djokovic: "Draper? Non lo conosco, ho chiesto a Sinner"

