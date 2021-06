Non c'è mai stato avvicinamento più buio e tormentato a Wimbledon per Roger Federer. Sembra un paradosso per chi ha scritto le pagine più gloriose nella storia dei Championships , per il recordman di successi (otto) sull'erba degli eletti. Eppure, da quel 14 luglio 2019 il tempo, anziché fermarsi, ha iniziato a scorrere velocissimo per lo svizzero come se volesse fargli scontare la tracotanza di essere riuscito a reiventarsi e addirittura a migliorarsi, sotto certi aspetti squisitamente tecnici, dopo lo stop del 2016.

In pochi avrebbero scommesso sul ritorno in auge di re Roger che, nel 2017, come d'incanto ha ricominciato a volare a 35 anni suonati. Farlo alle soglie dei 40 anni avrebbe un qualcosa di prodigioso o meglio di soprannaturale che forse è precluso perfino a lui. Sull'8-7 40-15 della finale contro Djokovic, si è spezzato l'incantesimo , una magia che gli avrebbe permesso di completare, con merito, il capolavoro della carriera: battere nello stesso Slam - il suo Slam - gli eterni rivali, Rafa Nadal e il serbo.

A Federer non è bastato essere il migliore in quella partita e in quel torneo, il tennis è lo sport del diavolo e il resto del carico ce l'ha messo il dannato 2020. Un 2019 da quattro titoli e due finali - tutto fuorché negativo - ha lasciato il posto a una semifinale agli Australian Open (persa contro chi, è quasi superfluo ricordarlo) e all'agonia di una doppia operazione al ginocchio. Il Covid ha cancellato la stagione sull'erba, superficie viva, che evidentemente aspettava il rientro in campo del suo padrone forse per risarcirlo o magari solo per fare pace.

Il presente è estremamente incerto, il 5-3 alla voce partite vinte/perse in stagione lo conferma e nel feudo di Halle il linguaggio del corpo di Federer è stato sorprendente - in negativo - perfino per il 10 volte campione, presentatosi dopo oltre due ore in sala stampa per smaltire la delusione del ko contro Felix Auger-Aliassime e provare a trovare dei perché.

L'orizzonte alla vigilia dei Championships è talmente nebuloso che bisognerebbe tornare all'esordio del 1999 (sconfitta in cinque set con Jiri Novak da wild card) o al 2000 (ko in tre set lottati con Kafelnikov) per misurarne la precarietà. Oggi come allora non esistono pretese per Roger Federer. Occorre cambiare la prospettiva: vederlo giocare sul Centrale sarà un dono, per il resto eventualmente ci vorrà l'allineamento dei pianeti ma non è lecito chiedere.

Ci limitiamo a ringraziarlo e a una preghiera: che nessuno sentenzi sul suo ritiro. Il quando e il come lo deciderà lui e ha tutto il diritto di scegliere liberamente dopo quello che ha fatto per il tennis.

