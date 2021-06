Il match del giorno

Dal Centrale si può pescare dal mazzo senza sbagliare: il campione in carica Novak Djokovic contro il 19enne britannico Jack Draper, protagonista dell'eliminazione di Sinner al Queen's, la sfida tra campionesse Slam Kvitova-Stephens o Andy Murray a monopolizzare l'attenzione del pubblico di casa contro Nikoloz Basilashvili. Noi, però, guardiamo a casa nostra e alle difficoltà del ragazzo di Sexten che con i sorteggi è tutto fuorché fortunato: per lui subito l'ungherese Marton Fucsovics. Occorrerà trovare subito la chiave per giocare su una superficie che il classe 2001 ha calcato davvero poco (4 sconfitte e 2 vittorie) nella sua giovane carriera.

Gli italiani in campo

Marton Fucsovics (HUN) v Jannik Sinner (ITA) [19] - Primo match campo 18

Andreas Seppi (ITA) v Joao Sousa (POR) - Primo match campo 10

Pedro Martinez (ESP) v Stefano Travaglia (ITA) - Secondo match campo 9

Marco Cecchinato (ITA) v Liam Broady (GBR) - Terzo match campo 3

Fabio Fognini (ITA) [26] v Albert Ramos-Vinolas (ESP) - Terzo match campo 18

Jannik Sinner a Eurosport: "Nadal mi ha dato la sveglia"

Order of play Day 1: lunedì 28 giugno 2021

Centrale (ore 14:30)

Novak Djokovic (SRB) [1] v Jack Draper (GBR)

Sloane Stephens (USA) v Petra Kvitova (CZE) [10]

Andy Murray (GBR) v Nikoloz Basilashvili (GEO) [24]

Campo 1 (ore 14)

Monica Niculescu (ROU) v Aryna Sabalenka (BLR) [2]

Stefanos Tsitsipas (GRE) [3] v Frances Tiafoe (USA)

Iga Swiatek (POL) [7] v Su-Wei Hsieh (TPE)

Campo 2 (ore 12)

Fiona Ferro (FRA) v Garbine Muguruza (ESP) [11]

Dan Evans (GBR) [22] v Feliciano Lopez (ESP)

Mihaele Buzarnescu (ROU) v Venus Williams (USA)

Campo 3

Katie Swan (GBR) v Madison Keys (USA) [23]

Xinyu Wang (CHN) v Sofia Kenin (USA) [4]

Marco Cecchinato (ITA) v Liam Broady (GBR)

Denis Shapovalov (CAN) [10] v Philipp Kohlschreiber (GER)

Campo 12

John Milman (AUS) v Roberto Bautista Agut (ESP) [8]

Christopher O'Connell (AUS) v Gael Mongils (FRA) [13]

Karolina Pliskova (CZE) [8] v Tamara Zidansek (SLO)

Maria Sakkari (GRE) [15] v Arantxa Rus (NED)

Campo 18

Marton Fucsovics (HUN) v Jannik Sinner (ITA) [19]

Kristie Ahn (USA) v Heather Watson (GBR)

Fabio Fognini (ITA) [26] v Albert Ramos-Vinolas (ESP)

Elise Mertens (BEL) [13] v Harriet Dart (GBR)

Campo 4

Marton Barrios Vera (CHI) v Kevin Anderson (RSA)

Varvara Gracheva (RUS) v Petra Martic (CRO) [26]

Jessica Pegula (USA) [22] v Caroline Garcia (FRA)

Pierre-Hugues Herbert (FRA) v Pablo Andujar (ESP)

Campo 5

Jodie Burrage (GBR) v Lauren Davis (USA)

Mackenzie McDonald (USA) v Karen Khachanov (RUS [25]

Dusan Lajovic (SRB) v Gilles Simon (FRA)

Campo 6

Polona Hercog (SLO) v Danielle Collins (USA)

Roberto Carballes Baena (ESP) Vasek Pospisil (CAN)

Soonwoo Kwon (KOR) v Daniel Masur (GER)

Campo 7

Denis Kudla (USA) v Alejandro Davidovich Fokina (ESP) [30]

Marie Bouzkova (CZE) v Vera Zvonareva (RUS)

Ann Li (USA) Nadia Podoroska (ARG)

Ons Jabeur (TUN) [21] v Rebecca Peterson (SWE)

Campo 8

Ekaterina Alexandrova (RUS) [32] v Laura Siegemund (GER)

Oscar Otte (GER) contro Arthur Rinderknech (FRA)

Pablo Cuevas (URU) - Laslo Djere (SRB)

Campo 9

Maria Camila Osorio Serrano (COL) v Anna Kalinskaya (RUS)

Pedro Martinez (ESP) v Stefano Travaglia (ITA)

Donna Vekic (CRO) v Anastasia Potpova (RUS)

Campo 10

Andreas Seppi (ITA) v Joao Sousa (POR)

Llyod Harris (RSA) v Ricardas Berankis (LTU)

Lidumila Samsonova (RUS) v Kaia Kanepi (EST)

Campo 11

Facundo Bagnis (ARG) v Miomir Kecmanovic (SRB)

Irina-Camelia Begu (ROU) v Katie Volynets (USA)

Tereza Martincova (CZE) v Alison Riske (USA) [28]

Zhizhen Zhang (CHN) - Antoine Hoang (FRA)

Campo 14

Svetlana Kuznetsova (RUS) v Lesley Pattinama Kerkhove (NED)

Reilly Opelka (USA) [27] v Dominik Koeper (GER)

Kristina Mladenovic (FRA) v Elena Rybakina (KAZ) [18]

Sebastian Korda (USA) v Alex de Minaur (AUS) [15]

Campo 15

Veronika Kudermetova (RUS) [29] v Viktorija Golubic (SUI)

Misaki Doi (JPN) v Claire Liu (USA)

Marc Polmans (AUS) - Ten-Hsun Lu (TPE)

Shelby Rogers (USA) v Samantha Stosur (AUS)

Campo 16

Jiri Vesely (CZE) v Yannick Hanfmann (GER)

Madison Brengle (USA) v Christina McHale (USA)

Cristian Garin (CHI) [17] v Bernabe Zapata Miralles (ESP)

Campo 17

Daniella Lao (USA) v Katie Boulter (GBR)

Egor Gerasimov (BLR) v Jay Clarke (GBR)

Diego Schwartzman (ARG) [9] v Benoit Paire (FRA)

Lin Zhu (CHN) - Mona Barthel (GER)

Wimbledon in TV e live-streaming

Il torneo è in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis, con una scelta multipla di partite da poter seguire, e grazie a Sky Go anche sui propri dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui Wimbledon su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del terzo Slam della stagione 2021. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e i "dietro le quinte" più simpatici. Tanti contenuti per non perdere nulla dello spettacolare Slam su erba.

