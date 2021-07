Il match del giorno

Roger FEDERER v Lorenzo SONEGO

Due italiani agli ottavi di Wimbledon: non era mai successo nell'Era Open, non capitava in assoluto da 66 anni (Pietrangeli, Merlo). Uno di loro, Lorenzo Sonego, avrà l'onore di chiudere il programma del Centrale contro l'otto volte campione Roger Federer. Era accaduto anche a Berrettini due anni fa. Il torinese, finalista a Eastbourne, ha un solo precedente con lo svizzero: quello del Roland Garros 2019 (primo turno) finito 6-2 6-4 6-4. Una sconfitta ormai lontana perché, nel frattempo, l'azzurro ha fatto passi da gigante tanto da meritarsi questa vetrina.

Gli italiani in campo

Matteo BERRETTINI v Ilya Ivashka - primo match sul campo 12 (dalle 12)

Lorenzo SONEGO vs Roger Federer - terzo match sul campo Centrale (dalle 14:30)

Order of play Day 7: lunedì 5 luglio 2021

Centrale (ore 14:30)

Novak Djokovic v Cristian Garin

Coco Gauff v Angelique Kerber

Roger Federer v Lorenzo Sonego

Campo 1 (ore 14)

Ashleigh Barty v Barbora Krejcikova

Felix Auger-Aliassime v Alexander Zverev

Emma Raducanu v Ajla Tomljanovic

Campo 2 (ore 12)

Iga Swiatek v Ons Jabeur

Marton Fucsovics v Andrey Rublev

Hubert Hurkacz v Daniil Medvedev

Campo 3 (ore 12)

Elena Rybakina v Aryna Sabalenka

Denis Shapovalov v Roberto Bautista Agut

Campo 12 (ore 12)

Matteo Berrettini v Ilya Ivashka

Karolina Pliskova v Liudmila Samsonova

Paula Badosa v Karolina Muchova

Campo 18 (ore 12)

Karen Khachanov v Sebastian Korda

Madison Keys v Viktorija Golubic

Wimbledon in TV e live-streaming

Il torneo è in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis, con una scelta multipla di partite da poter seguire, e grazie a Sky Go anche sui propri dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui Wimbledon su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del terzo Slam della stagione 2021. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e i "dietro le quinte" più simpatici. Tanti contenuti per non perdere nulla dello spettacolare Slam su erba.

