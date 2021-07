Il match del giorno

Daniil MEDVEDEV v Hubert HURKACZ

Non ce ne vogliano le signore, ma il finale di Medvedev-Hurkacz ci intriga anche perché chi vince affronterà ai quarti mercoledì Roger Federer. L'interessato ha scherzato sull'argomento dopo il successo su Sonego: "Non è giusto. Però sono giovani, possono recuperare e sono molto bravi. Spero che domani piova ancora". Con il tetto il rischio è scongiurato: riuscirà il russo, avanti di un set, a completare l'opera o assisteremo alla rimonta da parte del vincitore di Miami? Tutti sintonizzati sul Centrale.

Order of play Day 8: martedì 6 luglio 2021

Centrale (ore 14:30)

Daniil Medvedev v Hubert Hurkacz 6-2 6-7(2) 6-3 3-4

Non prima delle 15:30

Ons Jabeur v Aryna Sabalenka

Non prima delle 17:30

Ashleigh Barty v Ajla Tomljanovic

Campo 1 (ore 14)

Karolina Pliskova v Viktorija Golubic

Karolina Muchova v Angelique Kerber

