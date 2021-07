Roger Federer non lascia scampo a Lorenzo Sonego (7-5, 6-4, 6-2 il punteggio) e vola per la diciottesima volta in carriera ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. L’edizione 2021 ha visto il tennista svizzero e vola per la diciottesima volta in carriera ai quarti di finale del torneo di. L’edizione 2021 ha visto il tennista svizzero partire forse un po’ in sordina ma, turno dopo turno, la condizione sta crescendo.

Anche nell’ottavo di finale odierno contro il tennista torinese, si sono visti sprazzi interessanti dell’otto volte vincitore dei Championships, che si è sbarazzato del nostro Lorenzo Sonego e ha ampiamente di che sorridere al termine del match sul Centre Court più famoso del mondo: “Sono davvero molto felice per questo successo – ammette King Roger nel corso dell’intervista di rito dopo l’incontro – anche perchè le condizioni non erano semplici. Vincere contro Lorenzo non è mai facile e penso che il primo set abbia fatto la differenza. Sono riuscito a controllare la situazione nei momenti clou ed a portare il match della mia parte. Anche per questo sono davvero contentissimo di avere raggiunto i quarti di finale per l’ennesima volta”.

La vittoria numero 105 a Church Road, e la numero 86 sul Campo Centrale di Wimbledon, apre le porte al prossimo turno per l’elvetico. Anche se, per l’esattezza, non sa ancora chi si troverà di fronte. Il match tra Daniil Medvedev e Hubert Hurkacz, infatti, è stato sospeso per pioggia sul punteggio di 6-2, 6-7, 6-3, 3-4 e riprenderà solamente domani.

Non sapevo che non avessero finito, non mi rende contento questa notizia, non è giusto che io abbia un giorno di riposo in più da sfruttare rispetto a loro. Chiunque avanzerà sarà un osso duro per me. Ad ogni modo loro sono giovani – scherza – recupereranno alla grande anche senza giorno di break.

Ultima battuta sulla giornata odierna a Wimbledon. Si è giocato l’ultimo “Manic Monday”, ovvero il lunedì (dopo la canonica domenica di riposo) nel quale si giocano tutti gli ottavi maschili e femminili. “Sapevo di questo cambiamento ed è davvero strano. Tra ieri e oggi sono andato in giro per i campi, respirando l’atmosfera unica di questo torneo. La domenica di mezzo senza match penso fosse importante, soprattutto per dare un po’ di tregua all’erba, ma se hanno deciso di togliere questa tradizione un motivo di sarà. Sicuramente avremo più flessibilità a livello di calendario delle partite”.

