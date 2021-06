Lorenzo Sonego. In attesa che si concluda il match tra Caruso e Cilic, il torinese completa la manita azzurra al secondo turno di Wimbledon. L'allievo di Gipo Arbino approfitta batte 6-2 7-5 6-0 il portoghese Pedro Sousa, menomato da un problema agli addominali dal primo set, e supera lo scoglio dell'esordio londinese per la prima volta in carriera. Sul suo percorso ora l'insidia Daniel Elahi Galán, già battuto a Miami in due set. Fognini, Seppi, Mager, Berrettini e.... In attesa che si concluda il match tra Caruso e Cilic, il torinese completa la manita azzurra al secondo turno di Wimbledon. L'allievo di Gipo Arbino approfitta batte 6-2 7-5 6-0 il portoghese, menomato da un problema agli addominali dal primo set, e supera lo scoglio dell'esordio londinese per la prima volta in carriera. Sul suo percorso ora l'insidia Daniel Elahi Galán, già battuto a Miami in due set.

La cronaca del match

Per Sonego, reduce dalla finale di Eastbourne (sconfitta al tie-break contro De Minaur), il sorteggio londinese è benevolo: il portoghese Pedro Sousa, n° 121 del mondo, non ha ancora giocato una partita sull’erba in stagione ed è alla sua prima apparizione nel tabellone dell'All England Club. In più si aggiunge un infortunio del 33enne di Lisbona nelle prime fasi del match: sul 3-2 subisce il break con un doppio fallo e si tocca gli addominali. Sousa chiede il Medical Timeout (che interrompe il gioco per 10 minuti). Al ritorno in campo Sonego rimane sorpreso dalla reazione del suo avversario: al torinese, infatti, servono addirittura 27 punti per chiudere 6-2 il primo set.

Nel secondo parziale l'allievo di Gipo Arbino non solo non riesce ad aprofittare della menomazione di Sousa, ma subisce il tentativo di rimonta di Sousa: il portoghese mette il muso avanti nel terzo game e si costruisce anche un set point sul 5-4. Con pazienza e costanza, però, Sonego rimane attaccato al set, piazza il contro-break (alla quarta palla break) e con un lob al bacio fa suo anche il secondo set: 7-5. Da lì è una passerella verso la prima vittoria a Wimbledon, con tanto di bagel.

