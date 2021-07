Tutto troppo facile per Novak Djokovic. Il numero 1 del mondo archivia la pratica Cristian Garin, testa di serie n° 17, in un'ora e 45 minuti: 6-2 6-4 6-2. Solo due palle break concesse dal serbo nel secondo set, il più combattuto. Per il resto il cileno non oppone resistenza, in una partita più simile a una lezione di tennis che ad un ottavo di finale Slam. Merito del Djoker che continua la scalata al 6° Wimbledon in carriera e, parallelamente, al 20° Major, con solo un parziale lasciato per strada, all'esordio, contro il padrone di casa Jack Draper. Ai quarti incrocerà il vincente della sfida tra Marton Fucsovics (che ha eliminato Sinner) e Andrej Rublev (giustiziere di Fognini).

La cronaca del match

Sul Centrale la rivincita del match del Round Robin dell'Atp Cup 2020 (vinto da Djokovic in due set) parte con un assolo del serbo: Garin, reduce dagli ottavi del Roland Garros, è nel momento migliore della sua carriera, ma l'erba non è il suo habitat naturale, e si vede. Il servizio tentenna, i movimenti sono lenti e l'impatto con la pallina è rivedibile: il Djoker corre e chiude il primo set 6-2 in 23 minuti.

Nel secondo parziale la prima di servizio di Djokovic (che si rilassa dopo la partenza sprint) precipita al 50% e finalmente si inizia a giocare: Garin ha addirittura l'opportunità di passare in vantaggio nel secondo game, ma un diritto a rete e un recupero da applausi del muro di gomma di Belgrado, sbarrano la strada della rimonta. Dopo una breve interruzione per pioggia, il settimo gioco, 11 minuti, è il più spettacolare, ma è anche l'ultimo segnale di vita per il cileno che tiene il servizio dopo aver cancellato cinque palle break, ma è costretto ad arrendersi nel turno di battuta successivo: 6-4. Nel terzo parziale tre break consegnano a Nole il quarto di finale n° 50 a livello Slam. Il sogno Grande Slam è ancora vivo.

Avanza Djokovic, Murray saluta: il meglio del Day 5

