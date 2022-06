Carlos Alcaraz tira un enorme sospiro di sollievo. Al talento spagnolo servono, infatti, 31 ace e 4 ore e 14 minuti per eliminare il n° 155 del mondo, il tedesco Jan-Lennard Struff. Il debutto stagionale sull'erba del classe 2003, al rientro dall'infortunio al gomito che l'aveva tenuto lontano dai campi nelle ultime settimane, è il match più emozionante del day 1 dei Championships. Ora Carlitos attende il vincente di Fognini-Griekspoor.

La cronaca del match

Ad

Sul campo 1 si gioca indoor causa tetto anti-pioggia. Il livello è da subito alto, gli scambi lottatissimi e logoranti. Il servizio domina da entrambe le parti, ma è lo spagnolo il primo a cedere, nel terzo game. Struff ne approfitta e chiude il primo set 6-4 annullando quattro palle break. Il tedesco regge il braccio di ferro da fondo campo e si concede anche qualche discesa a rete, ma Alcaraz piazza il sorpasso sul più bello, al secondo set point: 7-5 e parità ristabilita. Il 2003 di Murcia non è ancora al top della forma e si vede: la prima di servizio cala al 56% e gli errori gratuiti nel solo terzo set sono 9. Morale: break nel settimo game a 15 e 6-4 Struff. L'inerzia del match sembra tutta dalla parte del 32enne della Renania, ma la battuta di Alcaraz ha un sussulto e con 11 ace e un tie-break vinto 7-3 l'allievo di Ferrero porta la contesa al quinto dove stanchezza e spettacolo vanno a braccetto. Il giovane mette la freccia nel nono game e può servire per il match, il veterano non ne ha più: 6-4. Per Carlitos è la seconda vittoria a Londra dopo quella al debutto assoluto dell'anno scorso, sempre in 5 set, contro il giapponese Uchiyama.

Wimbledon Maschile Alcaraz spaventoso! Corsa a tutto campo e passante con una mano 34 MINUTI FA

Gli altri

Alejandro Davidovich Fokina compie l'impresa contro il n° 10 del mondo, Hubert Hurkacz passando 7-6(4) 6-4 5-7 2-6 7-6(8) al primo super tie-break (sul 6-6) della storia del torneo. Viene eliminato così il semifinalista uscente (nel 2021 aveva perso con il nostro Berrettini) dopo che lo spagnolo aveva avuto tre match point, avanti 5-3 nel terzo, prima della seconda interruzione della partita per pioggia. La testa di serie numero 3 del torneo e finalista del Roland Garros, Casper Ruud avanza al secondo turno battendo con due tie-break lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (7-6 7-6 6-2).

Dalla magia di Hurkacz al lob in tweener di Alcaraz: la top5 maschile

Wimbledon Montepremi da urlo a Wimbledon: al vincitore oltre 2,3 milioni di euro! 23/06/2022 A 11:19