Novak Djokovic, che a Wimbledon insegue il titolo n° 7 della sua carriera, mette nel mirino Dopo il successo agli ottavi contro Tim Van Rijthoven,, che a Wimbledon insegue il titolo n° 7 della sua carriera, mette nel mirino il quarto contro il nostro Jannik Sinner . Unico precedente nel 2021 a Montecarlo, vinto dal serbo. Ecco le sue parole in conferenza stampa:

"E’ stata una bella battaglia nei primi due set, nel terzo e nel quarto ho iniziato a leggere meglio il suo servizio e sono soddisfatto di come ho chiuso l’incontro. Nel finale ho perso un po’ il ritmo nei miei turni di battuta, ma poco male. E’ stata una partita utile e formativa per me sull’erba".

Su Sinner

“Jannik ha molto talento, è già certamente un top player, l’ho visto giocare su diverse superfici ed è maturato molto. Non sembra neppure soffrire la pressione nei grandi palcoscenici, cosa che può capitare ai più giovani. Ha fiducia nelle proprie possibilità, pensa di poter vincere contro chiunque, e questo è importante. E’ già un tennista esperto pur essendo così giovane, ha già affrontato più di un top player. Ho seguito la sua partita con Alcaraz, è stato dominante nei primi due set. Poi è diventata una battaglia, più ravvicinata. Ma era sempre nel controllo del match. E’ molto solido, ha tutti i colpi: servizio, risposta, dritto, rovescio. Mette pressione sugli avversari di continuo. Vedo in lui un po’ del mio gioco. Da fondocampo rovesci piatti, subito dopo la riga di fondo. Sarà un match complicato per entrambi. Lui gioca veloce, gli piace il ritmo. Ci siamo allenati insieme qualche volta. So che cosa aspettarmi. Ma sarò pronto per questa sfida…”

