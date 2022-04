Nel primo turno del tabellone di singolare del torneo WTA Charleston 2022 di tennis, di categoria 500, Jasmine Paolini liquida la qualificata romena Gabriela Lee per 6-2 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco ed al prossimo turno sfiderà la statunitense Jessica Pegula.

Nel primo set l’azzurra cancella subito tre break point, trova il break a trenta nel secondo gioco, poi salva due palle non consecutive per il controbreak e si invola sul 3-0. Nell’ottavo gioco Paolini trova il secondo strappo, questa volta a trenta, al terzo set point consecutivo, e chiude sul 6-2 in 37 minuti.

Nella seconda partita la romena tiene il primo turno in battuta, ma poi sul 2-1 Paolini è implacabile ed ottiene il break ai vantaggi che la manda sul 3-1. L’azzurra poi sciupa un break point nel sesto gioco e due match point in risposta nell’ottavo game, ma conserva il margine fino al 6-3 in 43 minuti che vale i quarti.

Le statistiche sottolineano il dominio dell’azzurra, che vince 71 punti contro i 54 dell’avversaria. Paolini cancella le cinque palle break concesse (in due game) e ne converte tre delle dieci avute a disposizione (in cinque giochi). L’italiana domina col servizio, con il 65% di prime in campo, il 77% di punti sulla prima ed il 52% sulla seconda.

